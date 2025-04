Não foi uma alta de 30% ou 50%. O café DOBROU de preço em Porto Alegre

Um alimento dobrou de preço no último ano para os consumidores de Porto Alegre, o que é raro e talvez inédito na pesquisa do Dieese que a coluna acompanha todos os meses há muitos anos. Não é surpresa: foi o café . Nem mesmo hortigranjeiros que costumam ter forte oscilação, como tomate e batata, trazem aumentos assim.

Pela última pesquisa, o valor médio aumentou 101,44% em 12 meses. No mesmo período, a cesta básica com seus 13 itens teve elevação de 1,83%, abaixo até da inflação geral, que tem girado em torno dos 4%.

Pressionado pelas queimadas no Brasil e pela perda de safra com a seca em países produtores como o Vietnã, o café não dá trégua. Só em março, a alta foi de 8,55% aqui, mas ele tem subido em todas as capitais.