Minha Casa, Minha Vida para classe média começará no início de maio, diz ministro

A ampliação do programa de habitação popular foi anunciada pelo governo federal ainda no início de abril. As regras foram recentemente aprovadas pelo conselho curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A principal mudança foi voltada à classe média, com a criação da Faixa 4, para famílias com renda entre R$ 8,6 mil e R$ 12 mil.