Marca gaúcha de colchões abrirá lojas em 10 capitais e quer "conversar com o sono"

Marca de colchões com loja em Porto Alegre, a CiaDoSono planeja abrir 10 unidades em capitais brasileiras, começando por São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. Cada operação exige investimento de R$ 1 milhão, abrindo de cinco a 10 empregos.

— A nossa primeira fica na Rua Quintino Bocaiuva, onde continuará nosso centro criativo — diz o CEO Felipe Pedroso.

Embora estas sejam lojas próprias, a marca não fugirá da toada geral da expansão por franquia. Está estruturando como será o seu modelo para abrir unidades em cidades menores como Campinas, Ribeirão Preto, Vitória e Londrina.

— São regiões com alto IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e forte cultura de saúde e design. E estamos só começando — complementa o executivo.

Outro plano é inserir os colchões e travesseiros da marca em 10 hotéis e 100 cabanas no meio do mato, contando com o ritual do sono com chás e músicas.

— O modelo de cabanas nos interessa até mais, pois o hóspede fica imerso nestes lugares e a experiência é maior — comenta Pedroso.

No primeiro trimestre, a loja conceito e o online venderam R$ 1 milhão a mais do que no mesmo período de 2024, um aumento de 150% no faturamento. As franquias, que passam por reformulação, mantiveram a mesma receita do ano passado.

Conversa com o sono

Pedroso quer "provocar uma nova conversa sobre sono", como ele diz. As lojas tem uma consultoria batizada de "ExperiênCiaDoSono". Com hora marcada, o cliente passa por avaliações sobre a posição de deitar e altura do pescoço, recebe orientações sobre travesseiros de cabeça e corpo e densidade do colchão. Além disso, são apresentados à técnica 10-3-2-1-0 para desacelerar corpo e mente:

10 horas antes: pare de consumir cafeína.

3 horas antes: evite refeições pesadas e álcool.

2 horas antes: encerre as atividades de trabalho.

1 hora antes: desligue telas e dispositivos eletrônicos.

0: o número de vezes que você aperta o botão soneca. Acorde de primeira.

