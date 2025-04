Marca de postos de combustíveis da Malásia chega ao RS por grupo gaúcho que fatura R$ 23 bi

Uma nova bandeira de postos de combustíveis chega ao Rio Grande do Sul. É a Petronas, da Malásia, que licenciou no Brasil a marca para a Nexta, do Argenta, grupo de Flores da Cunha que faturou R$ 23 bilhões em 2024 e tem 6 mil funcionários. Depois de São Paulo, foi a vez do mercado gaúcho, começando com unidades em Gramado, na Avenida das Hortênsias, e em Porto Alegre, na Assis Brasil.