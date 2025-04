Mantida no STF divisão do imposto da Heineken entre duas cidades gaúchas que brigam há 20 anos

A disputa se refere principalmente ao repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – arrecadado pelo Estado, mas dividido com os municípios. O limite histórico dos dois municípios é um arroio, que corta a propriedade da cervejaria. No STF, o relator do processo é o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino.