Lojistas gaúchos querem vender R$ 2,5 bi no mês do Dia das Mães 

A venda de maio, mês de Dia das Mães, chegará a R$ 2,5 bilhões em 2025 no Rio Grande do Sul, prevê a Federação das Associações Gaúchas do Varejo ( FAGV ). No ano passado, a previsão era bater R$ 2,35 bilhões, mas a data foi totalmente comprometida pela enchente . Em 2023, foram R$ 2,1 bilhões.

Para chegar ao cálculo de agora, o presidente da entidade, Vilson Noer, acrescentou a inflação de 5% e mais um crescimento real de 1,5% . Do montante, R$ 600 milhões são da venda normal do mês, somados aos R$ 1,9 bilhão de presentes.

O Dia das Mães fica atrás do Natal, que tem sido ultrapassado em faturamento pela Black Friday. Ou seja, uma data importante. Pela pesquisa com mães feita pelo Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), o perfume é o presente mais desejado. Já a da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), feita com consumidores, trouxe de curioso que o Pix será, pela primeira vez, o principal meio de pagamento, desbancando o dinheiro.