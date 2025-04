Linha do governo federal para financiar inovação pela Finep deixa de fora Sul e Sudeste

A Finep é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. MCTI / Divulgação

Ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) mudou uma regra no final de março e passou a deixar de fora projetos do Sul e do Sudeste de financiamentos de uma das suas principais linhas. O acesso está restrito a Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso ocorre na linha de "Inovação para Desempenho" do crédito de "Apoio Direto à Inovação".

- Já tinha ocorrido com o Inovacred e agora fizeram também para o apoio direto - lembra o diretor do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (SindienergiaRS), Juliano Pereira, que confirmou o impacto das restrições relatadas à coluna.

Projetos que se encaixam nesta linha entram na estratégia de inovação das empresas. Podem incluir absorção ou aquisição de tecnologia, elevando produtividade, melhorando desempenho do produto e reduzindo custo. No Rio Grande do Sul, projetos como expansão das indústrias Orquídea e da Neugbauer foram enquadrados em 2023 e 2024.

Procurada, a Finep respondeu como se fosse uma linha de "apoio adicional" para Norte, Nordeste e Centro-Oeste e não que a regra tivesse sido alterada agora. Acrescentou que a restrição trata-se de "uma política de desenvolvimento regional do governo federal e da Finep".

Regiões preteridas

É mais um caso em que Sul e Sudeste são preteridos em políticas federais. A baixa e fraca representatividade do Rio Grande do Sul em Brasília só piora esta situação. Pleitos como o fundo constitucional, infelizmente, apresentam pouca condição de avançar.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica de aviões com aeroporto, planos do Zaffari e novos carros elétricos da China no RS

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.