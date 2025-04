Linha de crédito para inovação terá recurso para aceitar empresas do Sul a partir de junho, projeta Finep

Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pansera projeta para o final do primeiro ou início do segundo semestre a liberação para que projetos do Sul e do Sudeste voltem a concorrer à linha de "Inovação para Desempenho" do crédito de "Apoio Direto à Inovação". Com restrição orçamentária, as regiões estão temporariamente de fora, conforme a coluna noticiou ainda no final de semana. Seguem aptas apenas empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Confira trechos da entrevista de Pansera ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, e ouça a íntegra no final da coluna.