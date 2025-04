Lei suspende dívidas antigas de imóveis no distrito industrial de cidade da Região Metropolitana

Foi aprovada em Alvorada uma lei que deixa de cobrar de empresas dívidas anteriores de IPTU e taxa de coleta de lixo (TCL) de quem ocupava o terreno ou a edificação no distrito industrial. O objetivo é afastar o passivo tributário de novos investidores que querem instalar negócios no município, diz o secretário da Fazenda, Maurício Cardoso.

— Isso estava atrapalhando o investimento da Ciron/Fundimisa, que recebeu uma área retomada pelo Estado de uma empresa que não se instalou no distrito e não pagou o IPTU e a TCL — exemplifica.

— Para isso, precisamos alterar o plano diretor. Aliás, precisamos atualizá-lo. Acredita que ele limita construções a quatro andares porque existia uma lenda urbana na cidade de que a proximidade do aeroporto exigia esse patamar máximo? — afirma o secretário.

