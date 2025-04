Intimação de empresas atingidas por enchente, agenda e mais pílulas da economia 22.04

Agenda

Banco Central divulga o relatório Focus, com previsões do mercado para indicadores da economia.

A CIC do Vale do Taquari levará à Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) um novo problema enfrentado por empresas atingidas pelas cheias, que estão sendo intimadas por bancos: Empréstimos da enchente a empresas estão em risco por dificuldade de preencher empregos