Indústria de vidros da Serra compra forno chinês de R$ 8 milhões

Fundada em 1986 e com 270 funcionários, a empresa da serra gaúcha já vem investindo nos últimos anos para ampliar seus negócios no segmento de máquinas agrícolas e pesadas. A marca também forneceu ao Trem do Pampa e à Marcopolo Rail, que fabrica para a Los Ferrocarriles del Estado (EFE), da rede ferroviária do Chile.