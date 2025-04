Indústria de automação de Esteio aguarda "ok" da Justiça para avançar sua recuperação judicial

Empresa de automação industrial com sede Esteio e 34 anos de mercado, a Libracom aguarda a homologação pela Justiça da sua recuperação judicial para executá-la. O plano de reestruturação já foi aprovado pelos credores, disse o CEO, Denis Abrahão, ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha . O executivo assumiu o cargo ainda na metade do ano passado para conduzir esta recuperação.

A dívida da empresa à época do pedido era de R$ 7 milhões, agravada pela dificuldade de deslocamento na pandemia, diz Abrahão. A reestruturação da Libracom envolveu o enxugamento da operação. Hoje, são 50 empregados diretos e outros 50 indiretos. A equipe comercial foi reforçada para buscar novos clientes.

- Alguns funcionários acabaram saindo, mas nunca atrasamos salários no período em que estou. Nossos clientes também entenderam e foram parceiros. Reestruturamos com ajuda da O2 e faturamos 10% mais em 2024 - enfatiza ele, também conhecido por sua participação na direção do Grêmio.