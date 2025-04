Inadimplência bate recorde no RS; veja as cidades com mais devedores

A inadimplência bateu recorde entre os gaúchos, subindo a 41,15% em fevereiro. Em janeiro, estava em 40,9%, quando já havia se aproximado do patamar mais alto do monitoramento da Serasa Experian, registrado em abril de 2024. Foi um mês antes da enchente e de os birôs de crédito suspenderem negativações por 60 dias.

O indicador aponta quatro em cada 10 adultos com contas atrasadas, principalmente com bancos e financeiras. Isso supera 3,645 milhões de gaúchos inadimplentes, 25 mil a mais do que no mês anterior. As dívidas vencidas somam R$ 22,314 bilhões, o que dá, em média, R$ 6.121 por devedor.