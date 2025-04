Hotel do Centro Histórico reabre após meses fechado

Foi reaberto o ibis budget Porto Alegre da Avenida Júlio de Castilhos, no Centro Histórico de Porto Alegre. O empreendimento da Accor ficou fechado após a enchente de maio, reabriu em setembro e depois suspendeu atividades novamente, gerando perguntas frequentes dos leitores da coluna.

A gestão será da Atrio, que passa a administrar 13 hotéis no Rio Grande do Sul. E para o segundo semestre está prevista a inauguração do Ibis Pelotas.