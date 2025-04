Grupo gaúcho abrirá um supermercado e dois atacarejos novos em Porto Alegre

As informações foram passadas pela direção do grupo, que recebeu a coluna na sua sede. Na ocasião, foi detalhado o planejamento até 2027, que inclui a reforma de lojas, elevando o aporte a R$ 410 milhões. Com faturamento de R$ 2,9 bilhões em 2024, a UnidaSul ficou na terceira posição do Rio Grande do Sul e 34ª do país no último ranking das maiores redes feito pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).