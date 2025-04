Fraude no INSS: quem devolverá o dinheiro de aposentados que virou Ferrari e Rolls-Royce

Carros de luxo das marcas Ferrari e Rolls-Royce estão entre os itens apreendidos na operação contra descontos associativos ilegais feitos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Foi nisso que virou o dinheiro de aposentados e pensionistas.

Só que as apreensões somaram R$ 1 bilhão, enquanto que, só em cinco anos - as denúncias começaram bem antes disso - o desvio foi de R$ 6,3 bilhões. Há atualmente 40,6 milhões beneficiários, seis milhões têm descontos associativos e nove em cada 10 disseram não ter autorizado, o que é obrigatório para o débito ocorrer. A coluna tem relatos de pessoas sendo descontadas em R$ 50 todos os meses ao longo de anos. Quem vai pagá-los? Os criminosos que já desfrutaram ou sumiram com o restante do dinheiro? Ou vai sair dos cofres públicos?