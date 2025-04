Forte PIB da China, agenda e mais pílulas da economia 16.04

Agenda

Bolsas globais recuam com sinais de que o tarifaço atinge grandes empresas e que a guerra comercial vai além de impostos de importação.

O PIB da China cresceu 5,4% no 1º trimestre sobre o mesmo período do ano passado, acima das previsões, com subsídios ao consumo e embarques antecipados antes das tarifas.

Nos Estados Unidos, tem dados de venda do varejo, com expectativa de alta por compras antecipadas para evitar tarifas. O presidente do Federal Reserve (FED, banco central norte-americano), Jerome Powell, discursa às 14h30min.

Petrobras realiza assembleias para deliberar, entre outros assuntos, sobre eleição para o Conselho de Administração e Fiscal.

Inflação ao consumidor pelo IPC-S. Mais uma prévia para abril, calculada pela FGV.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de abril da Intenção de Consumo das Famílias (ICF).

Sindilojas Porto Alegre promove Café com Lojistas com o tema "Inovação para Pequenas Empresas no Varejo", com Thais Reali. Evento é gratuito. Às 8h30min.

No Tá na Mesa da Federasul, o tema é "O Resgate das Ferrovias Gaúchas", com o vice-governador Gabriel Souza e o deputado estadual Felipe Camozzato.

Pílulas

Dólar caiu 0,34%, para R$ 5,85. Ibovespa subiu 1,39%, aos 129.454 pontos.

