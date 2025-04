Finep restabelecerá linhas de financiamento a partir de junho; Sul ficou de fora de um crédito a inovação

Após a coluna noticiar que projetos de empresas do Sul e do Sudeste ficaram de fora da linha de "Inovação para Desempenho" do crédito de "Apoio Direto à Inovação", a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, enviou uma nova nota acrescentando que o atraso na aprovação do Orçamento de 2025 pelo Congresso comprometeu a disponibilidade de recursos. Afirmou ainda que, a partir de junho, poderá dispor dos valores e restabelecer gradativamente as linhas de financiamento.