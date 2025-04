Proposta oferece R$ 29 milhões para comprar fábrica da Paquetá que vale R$ 72 milhões

Foi apresentada uma proposta para comprar os dois principais prédios do complexo industrial da Paquetá em Sapiranga, no Vale do Sinos, não arrematados em leilão. O interessado, que não foi identificado, ofereceu R$ 29,52 milhões para uma estrutura avaliada em R$ 72,683 milhões. A Justiça deu prazo até 2 de maio para que novas ofertas maiores sejam feitas, o que a leiloeira Joyce Ribeiro acredita que ocorrerá.