Fábrica de máquinas agrícolas de marca dos EUA prevê ampliação de até meio bilhão de reais

- Este modelo será fabricado apenas aqui no município e vendida para todas as unidades da empresa no mundo - diz.

Segundo a empresa, das máquinas recém-lançadas pela John Deere, as colheitadeiras Série S, as plantadeiras 1200 e as plantadeiras 3100FT também passarão a ser produzidas em Horizontina, parte do investimento de R$ 145,2 milhões anunciados em 2023. A planta já produz colheitadeiras de grãos, plantadeiras e plataformas de corte.