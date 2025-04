“Exportamos sete meses de estoque antes do tarifaço”, diz CEO de indústria do RS com sede nos EUA

Antecipar a exportação aos Estados Unidos do estoque disponível foi a estratégia da Fueltech, fabricante gaúcha de autopeças para veículos de alta performance, para adiar ao máximo o tarifaço de Donald Trump. A indústria de Porto Alegre também tem sede nos Estados Unidos, cujo CEO, Anderson Dick, falou ao podcast Nossa Economia, de GZH , direto de Atlanta, onde mora.

Como as medidas de Trump estão sendo recebidas?

Aqui tem bastante bipolaridade política. Houve surpresa com as medidas drásticas, mas uma certa aceitação ainda porque há uma ótica protecionista.

Antes, pagávamos 2,5% de imposto de importação. Quando houve o anúncio das tarifas de reciprocidade, previmos um salto, pois se tem a ideia de que o Brasil é um dos que mais cobra imposto de importação. Então, acabamos deslocando todo o estoque possível para abastecer a unidade de distribuição aqui dos Estados Unidos antes do aumento. Trazemos injeção eletrônica para carros de competição, que vão em carro de corrida, antigo, elétrico convertido... É um computador que vai no veículo, fabricado em Porto Alegre.

Vale a pena produzir no Brasil e exportar para os Estados Unidos?

Eu já acreditava e sigo acreditando que o Brasil é um dos melhores países para se produzir tecnologia. Pelo drawback, mesmo que eu tenha imposto de importação caro para matéria-prima, quando eu reexportar, terei compensação desse imposto. Isso anula o imposto da matéria-prima. Além disso, o Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, tem mão de obra barata e qualificada. A relação entre qualificação e preço é muito interessante.

Temos 250 funcionários em Porto Alegre, sendo mais de 50 engenheiros. É um desafio contratar engenheiros eficientes de alta qualidade no mundo. E o custo de um operador de máquinas aqui nos Estados Unidos é de três a cinco vezes maior do que no Brasil.