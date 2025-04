"Estamos satisfeitos com o andamento", diz porta-voz dos EUA sobre negociação para reduzir tarifas do Brasil

Corrigir desequilíbrios comerciais tem sido a justificativa dos Estados Unidos para tarifar as importações. O Brasil ficou com uma tarifa abaixo até do previsto, mas as negociações continuam e ainda há incerteza sobre como a nova ordem econômica mundial vai impactar os negócios de cada país. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Luke Ortega, sinalizou que há potencial de a situação se definir durante a pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas, determinada pelo presidente Donald Trump.

Qual o plano para a relação comercial com o Brasil?

É uma relação econômica muito importante para os dois países. Os Estados Unidos são, de longe, o maior investidor do Brasil. São US$ 340 bilhões. US$ 1 em cada US$ 3 investidos por estrangeiros no Brasil vem dos Estados Unidos, gerando mais de 600 mil empregos nos dois países. Estamos trabalhando para que esta relação continue sendo justa e, por isso, vemos as tarifas do presidente Trump.

E as tarifas?

As tarifas sobre aço e alumínio têm objetivo de preservar nossa segurança nacional. São indústrias fundamentais para nossa defesa, para a nossa capacidade de nos defendermos a partir da nossa cadeia produtiva. Já as tarifas recíprocas são para corrigir desequilíbrios das relações comerciais com os países. Mas conversas estão ocorrendo há meses entre o nosso representante de comércio exterior e as autoridades brasileiras. E estamos satisfeitos com o andamento delas. Não posso detalhá-las porque isso impacta mercados.

Há previsão para chegar aos termos desta negociação, dando previsibilidade para empresas planejarem seus negócios?

Estamos em um momento de transição, a Casa Branca tem explicado isso. As tarifas recíprocas foram pausadas por 90 dias para facilitar as negociações com nossos parceiros comerciais. O que dá para ver é que há um desejo de resolver mais rapidamente essas questões, ainda com o objetivo de tornar nosso comércio mais justo. Mas não posso dar um prazo, vai depender das negociações.

*Colaborou Kyane Sutelo

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: corte de produção na GM, marca de combustíveis da Malásia e lojas de milkshakes pelo RS

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.