Entre novas lojas, aquisições e reformas, 3ª maior rede de supermercados do RS investe R$ 410 milhões

Terceira maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul e 34ª no país, a gaúcha UnidaSul dá início a um forte plano de expansão com novas lojas que exigirão investimentos de R$ 350 milhões até 2027. Destaque para a construção de atacarejos em Porto Alegre e em Gramado, cidade que demanda há anos mais opções de varejo de alimentos. Já a reforma das unidades existentes receberá quase R$ 60 milhões, sem contar a preparação de retaguarda da sede e do centro de distribuição em Esteio, onde a coluna foi recebida pelo presidente Augusto De Cesaro e por sua diretoria.