Entrada de "bancões" faz saltar número de gaúchos com empréstimo consignado CLT

Dados do Ministério do Trabalho mostram que 32,3 mil gaúchos já contrataram empréstimos do novo Crédito ao Trabalhador.

O número de gaúchos com carteira assinada que fecharam contratos do novo consignado para CLT, o Crédito ao Trabalhador, subiu 10 vezes, saltando de 3 mil para 32,3 mil. O valor total emprestado no Rio Grande do Sul até metade da semana passada era de R$ 195,3 milhões, mantendo o Estado como o quarto no ranking nacional.