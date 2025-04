Entrada de argentinos no RS mais do que dobrou no verão de 2025

Comprar e passear aqui ficou barato para os argentinos porque o país estava com uma política de valorização do peso, enquanto o real se desvalorizou frente ao dólar. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul (865.743) foi o Estado que mais recebeu turistas estrangeiros neste verão de 2025. O número foi puxado, claro, pela vinda dos argentinos, que responderam por 759.443 destes turistas. É bem mais do que o dobro do mesmo período do ano passado (340.508).

Vários subiram a Santa Catarina sim, mas muitos ficaram por aqui, lotando hotéis, restaurantes e lojas, principalmente do Litoral. Seus gastos também foram mais elevados do que o dos gaúchos.

Comprar e passear aqui ficou barato para os argentinos porque o país estava com uma política de valorização do peso, enquanto o real se desvalorizou frente ao dólar. Além disso, a Argentina continuou tendo uma inflação imensamente superior à brasileira ainda que tenha caído no primeiro ano do governo de Javier Milei.

Entrada de estrangeiros em janeiro e fevereiro de 2025

Rio Grande do Sul: 865.743

865.743 São Paulo: 529.764

529.764 Rio de Janeiro: 502.259

502.259 Santa Catarina: 371.815

Origens dos estrangeiros que vieram ao RS

Argentina: 759.443

759.443 Uruguai: 92.070

92.070 Paraguai: 3.731

3.731 Chile: 2.282

2.282 Peru: 1.295

