Empresa que reconstruiu pista do aeroporto Salgado Filho instala usina de asfalto no Litoral

Estrutura está em construção próxima do acesso à freeway.

Responsável pela reconstrução da pista do aeroporto Salgado Filho após a enchente em Porto Alegre, a empresa gaúcha Traçado está instalando uma usina de asfalto em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte. A operação terá um investimento de R$ 5 milhões, com geração de 100 empregos, informa o prefeito Rodrigo Massulo.