Empresa que fatura R$ 1,9 bilhão abre 1ª loja no RS para vender máquinas que eram alugadas

Para atender agronegócio e construção, a Armac abrirá sua primeira loja de máquinas e equipamentos usados no Rio Grande do Sul. Com um investimento de R$ 3 milhões, ela ficará em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, com 50 equipamentos em estoque. Os 7 mil m² terão uma grande área para exposição dos itens, que vão de retroescavadeiras até caminhões e tratores. A inauguração está prevista para junho.