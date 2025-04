Em meio à guerra comercial, EUA superam China nas exportações do RS pelo 2º mês

Estados Unidos compraram 11,4% dos produtos gaúchos vendidos ao Exterior. Porthus Junior / Agencia RBS

Em prazos maiores, a China segue consolidada como maior compradora das exportações gaúchas, mas os Estados Unidos lideraram a lista de destinos em fevereiro e em março também, conforme o monitoramento feito pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). No mês passado, o país comprou US$ 167,2 milhões, 11,4% dos produtos gaúchos vendidos ao Exterior, com destaque para celulose; armas e munições; madeira; fumo e carnes.

O ranking deve mudar com os embarques da safra de verão, pois os chineses importam muita soja, mas é importante lembrar que o mercado norte-americano é um importante comprador de industrializados. Outro ponto é que talvez tenha se antecipado o envio de produtos, pois já se sabia que o tarifaço estava programado para abril.

Ou seja

Tanto Estados Unidos quanto China são destinos importantíssimos para as exportações gaúchas, com potencial inclusive de se tornarem ainda mais relevantes caso surjam as oportunidades que alguns esperam desta guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Porém, a imprevisibilidade está adiando decisões para o segundo semestre, julho tem sido o mês mais citado. É o caso da Novus, fabricante de componentes eletrônicos de Canoas, que tem nos Estados Unidos seu principal mercado de exportação e chega a cogitar produzir lá também para driblar as taxas. Na mesma, está a gigante Gerdau, que tem fábrica nos Estados Unidos e cujas ações se valorizaram com o tarifaço. Ainda assim, espera um cenário mais estável para definir aumentos ou não de produção.

Curiosidade

A Arábia Saudita volta a ter destaque entre os destinos das exportações do Rio Grande do Sul. Em março, ficou em quarto lugar, atrás de Estados Unidos, Argentina e China. Comprou US$ 73,5 milhões (5% do total), praticamente tudo em cereais.

