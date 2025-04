Economia gaúcha "devolve" o avanço da largada de 2025

Após ter largado bem o ano, a economia gaúcha já devolveu praticamente todo o crescimento. Calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia do PIB, o Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS) recuou 1,71% em fevereiro sobre sobre janeiro, com ajuste sazonal. Aos 106,78 pontos, voltou praticamente ao patamar de dezembro. Confira o desempenho dos principais setores, monitorados pelo IBGE:

Indústria

A produção industrial, porém, cresceu 0,5% após ter variação zero no mês anterior. O acumulado de 12 meses traz avanço de apenas 0,3%. Na comparação com o ano passado, destaque positivo para a produção de bebidas e negativo para fumo.

Varejo

O varejo gaúcho vendeu 0,6% mais em fevereiro, uma desaceleração. Em 12 meses, cresceu 8,3%. Já o varejo ampliado - com veículos, materiais de construção e atacarejos - recuou 1,3% no mês e ainda sustenta crescimento de 9,9% em um ano. Atacarejos vão bem, mas livros e jornais têm recuo.

Serviços

Após crescer em janeiro, o setor de serviços teve variação zero em fevereiro. O acumulado de 12 meses traz um tombo de 9,3%, com queda em todos os segmentos, exceto serviços de informação.

Agropecuária

Após ter uma boa safra que escapou da enchente, o setor voltou a ter estiagem, o que começa a aparecer nos dados gerais da economia gaúcha. A última estimativa do IBGE caiu 10,2%, prevendo 33,2 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas para 2025, 4% menos do que no ano passado.

