Dois novos atacarejos serão construídos com R$ 100 milhões no Interior; um deles em Gramado

Na largada das aberturas de lojas pelo UnidaSul, estão dois atacarejos do Macromix no Interior. Um deles ficará em Gramado, no caminho para Canela, pela Avenida das Hortênsias, 5000. A inauguração será entre o final de 2026 e início de 2027, previu o diretor de Expansão, Almir Menegussi, durante visita da coluna à sede do grupo, em Esteio.