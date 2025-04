Dobra investimento de indústria alemã em centro de engenharia no RS

Subiu de R$ 16 milhões para R$ 30 milhões o investimento que a TK Elevator, com sede na Alemanha, fará para construir um novo prédio no complexo com fábrica em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Será um centro de pesquisa e desenvolvimento, onde também serão treinados profissionais, especialmente engenheiros. O motivo do aumento no aporte é que a estrutura terá um andar além do previsto, mais elevadores e escadas rolantes.