Divisão do lucro para reter mão de obra

Dez em cada 10 empresários reclamam para a coluna que não conseguem preencher vagas de emprego, nos mais diversos setores e segmentos. Em uma conversa sobre a falta de mão de obra nas empresas, o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, disse à coluna entender que as empresas terão cada vez mais que ter mecanismos de participação no lucro e demais resultados do negócio para atrair, engajar e reter os funcionários. Aliás, ele faz isso na sua própria fazenda, com participação na produção da lavoura. A coluna inclusive ponderou que aquelas que já têm essa divisão anual dos lucros terão, talvez, que fazê-lo com mais frequência.