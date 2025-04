Desistência do Brasil de subir mistura de biodiesel no diesel faz fábrica gaúcha exportar mais

Maior produtor de biodiesel do país, Erasmo Battistella, CEO da Be8, respondeu à coluna, em entrevista no Gaúcha Atualidade, sobre o impacto nos negócios da decisão do governo federal de suspender o aumento de 14% a 15% da mistura do combustível renovável no diesel. A elevação estava prevista para março, mas foi adiada para evitar alta no preço dos alimentos. A empresa tem sede em Passo Fundo.