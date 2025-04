Derrubado trecho de lei que obrigaria empresas a gravarem ligações para cobrar clientes

Em reunião com os parlamentares ontem, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) argumentou que “representaria um custo operacional proibitivo para milhares de estabelecimentos, principalmente de pequeno porte.” Acrescentou que retiraria competitividade em relação a empresas de outros Estados, que não teriam este gasto.