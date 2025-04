De novo, a única gaúcha entre 4 mil expositores da maior feira industrial da Europa

Aderbal Lima, que fundou a Novus, faz, incansavelmente, uma provocação sempre que uma conversa permite: que os empresários gaúchos venham com a intenção também de conquistar novos mercados e não apenas buscar ideias para aplicar no Brasil. Argumenta que as fábricas do Rio Grande do Sul têm, tranquilamente, qualidade para entrar em mercados mundiais, inclusive o alemão. Aproveitando que o Brasil será o parceiro da feira em 2026, pede que as empresas venham como expositoras e não como meras visitantes.