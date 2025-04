Contas, compras e economia: como aposentados de Porto Alegre usarão 13º antecipado por INSS

Primeira parcela do 13º será paga pelo INSS de 24 de abril a 8 de maio. Marco Favero / Agencia RBS

Metade dos aposentados de Porto Alegre pretende pagar dívidas com a antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em uma pesquisa de múltipla escolha feita pelo Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), apareceu bastante também a opção de guardar parte do dinheiro. A coordenadora Thais Del Pino destaca que dois em cada 10 entrevistados pretendem comprar algo, dado importante para o varejo, assim, claro, como o pagamento das contas, especialmente as atrasadas.

O que fará com o 13º do INSS?

50% - pagar dívidas

23,7% - deixar na conta corrente

15,8% - investir ou deixar na poupança

9,2% - comprar eletrodomésticos e eletrônicos

5,3% - comprar artigos para casa (móveis e decoração)

5,3% - reformar a casa

3,9% - guardar em casa

2,6% - comprar comida

2,6% - comprar roupa

1,3% - arrumar os dentes

1,3% - comprar calçados

1,3% - comprar perfumaria e cosméticos

1,3% - presentear alguém

1,3% - viajar

Conforme levantamento anterior do próprio Sindilojas, a antecipação do pagamento pela Previdência Social somará R$ 827,3 milhões para aposentados e pensionistas de Porto Alegre. São 388,8 mil beneficiários com direito ao salário extra na Capital. O valor médio pago é de R$ 2.127,94, lembrando que há uma divisão em duas parcelas.

Calendário de pagamento

A primeira parcela será paga de 24 de abril a 8 de maio. A segunda parcela vai de 26 de maio a 6 de junho. As datas são definidas com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) e com base na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes de quem recebe mais que o mínimo.

Quem ganha até um salário mínimo

1ª Parcela:

Final do NIS 1: 24/04

Final do NIS 2: 25/04

Final do NIS 3: 28/04

Final do NIS 4: 29/04

Final do NIS 5: 30/04

Final do NIS 6: 02/05

Final do NIS 7: 05/05

Final do NIS 8: 06/05

Final do NIS 9: 07/05

Final do NIS 0: 08/05

2ª Parcela:

Final do NIS 1: 26/05

Final do NIS 2: 27/05

Final do NIS 3: 28/05

Final do NIS 4: 29/05

Final do NIS 5: 30/05

Final do NIS 6: 02/06

Final do NIS 7: 03/06

Final do NIS 8: 04/06

Final do NIS 9: 05/06

Final do NIS 0: 06/06

Quem recebe mais que um salário mínimo

1ª Parcela:

Finais do NIS 1 e 6: 02/05

Finais do NIS 2 e 7: 05/05

Finais do NIS 3 e 8: 06/05

Finais do NIS 4 e 9: 07/05

Finais do NIS 5 e 0: 08/05

2ª Parcela:

Finais do NIS 1 e 6: 02/06

Finais do NIS 2 e 7: 03/06

Finais do NIS 3 e 8: 04/06

Finais do NIS 4 e 9: 05/06

Finais do NIS 5 e 0: 06/06

