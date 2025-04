Consultoria gaúcha renova contrato com usina do Pará e quer lançar tecnologia na COP30

Gaúcha, Ecossis mantém contrato com a Eletrobras, que administra a Usina Hidrelétrica Tucuruí, no Pará. Ecossis / Divulgação

Consultoria de Porto Alegre, a Ecossis renovou contrato com a Eletrobras para o programa de educação ambiental na Usina Hidrelétrica Tucuruí, no Pará. Será o quinto e último ano do trabalho, executado justamente quando a capital paraense, Belém, sediará em novembro a COP30, conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas. O valor, porém, não foi informado.

Construída na década de 1970, a Usina Hidrelétrica Tucuruí teve, como um dos seus efeitos, a mudança no fluxo de peixes dos rios. Isso impactou, por exemplo, uma das principais atividades econômicas da região, que é a pesca.

O diretor da Ecossis, Gustavo Leite, diz que o programa é uma contrapartida permanente à instalação da usina. É realizado com prefeituras e a comunidade e, segundo o executivo, tem ações com tópicos de preservação ambiental. Como exemplo, citou apenas orientações para que as pessoas possam seguir com atividades de cultura e pesca, mas pensando em explorar o turismo.

Palestra em escola. Ecossis / Divulgação

Já na COP30, a Ecossis vai lançar uma ferramenta de blockchain – tecnologia de banco de dados usada no Bitcoin – para combater o greenwashing, a lavagem verde. A ideia, ainda em desenvolvimento, é de que ela mapeie dados e registros, colete-os e sirva de comprovação de que o que é divulgado pelas empresas é verdadeiro.

No Rio Grande do Sul, a consultoria, fundada em 2006, tem entre os clientes a CEEE Equatorial, para quem monitora a qualidade das águas em hidrelétricas, e o governo do Estado, para quem conduziu o estudo de impacto ambiental do projeto de controle de cheias do Rio Gravataí. Este projeto, aliás, começou antes da enchente de maio, mas não foi concluído em tempo de minimizar impactos.

