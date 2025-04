Construtora gaúcha tem projetos para 12 terrenos que valem R$ 4,5 bilhões no RS e em SC

Correção: Diferentemente do que o sócio informou à coluna em um primeiro momento, a Falconi não integrará o conselho administrativo nem implementará indicadores. A empresa apenas fará consultoria, sem cadeira no conselho. O texto foi alterado às 12h37min.

Construtora gaúcha, a Aviva Urbanismo tem 12 terrenos que somam R$ 4,5 bilhões com projetos - ainda sem imagens - previstos para saírem do papel nos próximos cinco a seis anos. Eles ficam em Porto Alegre, Gramado, Xangri-lá e em Santa Catarina, mercado pelo qual a empresa está voraz. Só um dos terrenos, em Florianópolis, tem valor de R$ 2 bilhões. Para ele, o grupo busca as licenças para construir um empreendimento cinco estrelas, com hotel e condomínio residenciais, antecipou à coluna o CEO da Aviva, João Tolotti.

— Começamos há 27 anos como ConstruFácil, com moradia popular. Depois, viramos Aviva com foco em alto padrão e estamos explorando este mercado, de condomínio com prédio e hotel. Estamos conversando com empresas como Hard Rock e Fasano — detalha o executivo.

Nesta largada de 2025, a Aviva está com seis obras em andamento, que somam R$ 350 milhões. Para o ano, serão mais cinco lançamentos, em Caxias do Sul, Xangri-lá, Gravataí e dois em Florianópolis.

— Chamamos aqui de "G5". São projetos que temos que lançar! — conta Tolotti.

Com o plano de expansão, a ideia é, a cada ano, ter vendas de R$ 600 milhões a R$ 1 bilhão. A aposta do momento é a entrega do Bosque Residence, no Campeche.

Falconi

Além disso, a Aviva contratou a Falconi, consultoria conhecida que já atuou no poder público e em diversas empresas do Rio Grande do Sul. Agora, inclusive, trabalha na reestruturação da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). A Falconi vai aprimorar a governança corporativa (regras internas de empresas), diz Tolloti, sem detalhar.

