Começa nesta quinta-feira o depósito do 13º antecipado pelo INSS; relembre o calendário

A despeito do escândalo das fraudes dos descontos estourado nesta quarta-feira (23), começa nesta quinta (24) o depósito da antecipação do 13º salário e do pagamento de abril de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O pagamento de 50% do 13º virá junto com o benefício do mês, que será pago de 24 de abril a 8 de maio (veja o cronograma completo abaixo). A segunda parcela sairá junto com o calendário de maio, que vai de 26 de maio a 6 de junho. Recebem primeiro os beneficiários que ganham até um salário mínimo. Quem recebe acima do piso terá o valor da parcela creditado de 2 a 8 de maio.