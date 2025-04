Começa a operar marina em píer de estaleiro de 1949

Começará a operar nesta sexta-feira (11) a marina privada construída no píer do antigo Estaleiro Só , de 1949. A previsão inicial era novembro do ano passado. O investimento na Marina do Pontal é de R$ 2,5 milhões.

A operação fica na frente do shopping. A primeira fase do projeto tem estrutura metálica, rampa de acesso e flutuantes de concreto. Será possível fazer embarque e desembarque, além de usar o serviço de entrega de comida do De Rua (do 20Barra9) nas embarcações. Um barco auxiliar transportará passageiros das "poitas" (boias que marcam as vagas) até o píer.