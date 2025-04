Com três irmãos no comando, rede abrirá supermercado em Alvorada e prepara mais um para Porto Alegre

Após ter entrado em Porto Alegre em 2024, a rede Super Santa Maria abrirá agora um supermercado em Alvorada, na Região Metropolitana. O ponto era ocupado por uma antiga loja do Asun, fechada em março. O espaço passará por reformas de R$ 6 milhões, com previsão de abrir em junho.

— Nosso forte é a linha perecível (alimentos com curto prazo de validade) — diz Thiago.

A loja tem 1,2 mil metros quadrados e serão contratados em torno de 100 funcionários . Algumas vagas já estão abertas. O projeto da reforma é da Masterplann Arquitetura. Para 2025, os sócios querem abrir outra unidade em Porto Alegre, mas as negociações ainda estão em andamento .

* Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica de aviões com aeroporto, planos do Zaffari e novos carros elétricos da China no RS