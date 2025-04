Com 59 anos de mercado, grupo lança empresa de proteína de ovo em pó e barrinhas

Criada para o mercado de suplementos com foco em quem faz atividade física, a Uêvo teve investimento de R$ 18 milhões na sua linha de produção. A empresa faz parte do Grupo Solar, criado em 1966 no Rio Grande do Sul e também dono da Naturovos. A fábrica fica em Salvador do Sul, no Vale do Taquari (não há imagens). Está sendo construído um centro de distribuição em São Paulo, também sem imagens ainda.