Centro Histórico tem queda na venda, no valor e na procura por imóveis

O Centro Histórico de Porto Alegre registrou queda no número de imóveis negociados e no valor médio de cada transação em 2024, segundo a Loft. Foram 858 apartamentos e casas vendidos, 15,3% menos do que em 2023. O valor médio foi de R$ 277,2 mil, 3,35% menor do que no ano anterior.

Apesar da queda, o bairro ainda é o segundo com mais negociações de imóveis. Petrópolis lidera o ranking com 1.043 unidades. Depois do Centro Histórico, vem o Menino Deus (702).

O levantamento da Loft é feito com base em dados do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). Lembremos que o Centro foi um dos locais da Capital mais atingidos pela enchente no ano passado, com construções submersas e um longo período de falta de energia. A prefeitura tem falado de medidas para que volte a atrair moradores, mas ainda sem efetivá-las.

A busca por imóveis no Centro também caiu no portal da Loft de compra e venda de imóveis. Em 2024, foram 34,1% menos. Com isso, caiu do segundo lugar, em 2023, para a quinta posição no ranking de bairros mais procurados por potenciais compradores.

