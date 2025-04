Causas e consequências do tombo do petróleo ao menor preço em três anos

As duas últimas alterações que a Petrobras fez foi subir e depois reduzir o preço do diesel. O movimento de queda no petróleo, porém, abre uma janela para a importação de combustíveis.

Na Refinaria de Mataripe, na Bahia, responsável por 14% do mercado de refino do Brasil, a diferença de preços da gasolina estava, nessa sexta-feira (4), 6% acima do praticado no Golfo do México, usado como referência para os importadores brasileiros, e de 3% no diesel. A empresa reajusta preços todas as semanas.