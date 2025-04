Brechó em shopping de Porto Alegre compra lotes a partir de 10 peças para revenda

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Além da vantagem financeira para quem vende e quem compra, o consumo de itens de brechó é uma prática sustentável, pois evita desperdício e estimula a economia circular. Em Porto Alegre, tem o Io Marques, criado pela ex-costureira e hoje com unidades na Avenida Benjamin Constant e no Shopping Total. A proprietária Iolanda Marques explica que compra peças de vestuário em bom estado, sejam femininas ou masculinas, em levas de no mínimo 10 unidades. A preferência é que tenham marcas por serem mais fáceis de vender. O pagamento é em dinheiro ou Pix e o preço de avaliação é 20% superior se quem estiver vendendo optar por gastar o valor em compras no próprio brechó.