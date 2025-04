Bolsas, indústria do RS e mais pílulas da economia 08.04

Agenda

Bolsas globais sobem recuperando parte da perda de ontem. No Japão, mercado avança após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, designar representantes para iniciar negociações comerciais. Já a proposta da União Europeia de zerar tarifas sobre bens industriais foi rejeitada e houve ameaça de nova rodada de tarifas contra a China, com imposto adicional de 50%.

Pesquisa Industrial Mensal, com dados de fevereiro. Inclui informações do Rio Grande do Sul.