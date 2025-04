BNDES buscará ampliar prazo para empresas não perderem empréstimos da enchente 

Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ( BNDES ), Aloizio Mercadante informou aos empresários em reunião em Porto Alegre que buscará aumentar o prazo para que se cumpra o requisito dos empréstimos da enchente de manter o número de funcionários. Atualmente, é maio. Com isso, bancos repassadores já estão notificando as empresas de que podem perder o crédito ou ter o juro elevado por retirada do subsídio.

Presente no encontro, o presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari (CIC VT), Ângelo Fontana, conta ainda que Mercadante sugeriu que as entidades empresariais e de trabalhadores, governo do Estado e Assembleia Legislativa enviem ofício ao BNDES e ao Tribunal de Contas da União (TCU) com as justificativas para a dificuldade de cumprir as metas contratuais. Uma delas é a falta de mão de obra para preencher as vagas. Não é problema de qualificação, o que as empresas estão dispostas a fazer. Não há pessoas querendo os empregos.