Avançam negociações e projetos para reabrir hospital de 1870 em Porto Alegre

Diretor-técnico da AFC Holding, Mauro Borges espera para o segundo semestre a aprovação dos projetos para investimento mais de R$ 250 milhões para retomar o funcionamento do Hospital Beneficência Portuguesa, que fechou após séria crise financeira e completará 155 anos agora em 2025. A ideia é erguer junto a ele um complexo com hotel e shopping.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha , o executivo disse que a proposta continua a mesma, mas dependerá da operadora. Há negociações com empresas reconhecidas na área, mas que têm características diferentes. Ou seja, adaptarão ao seu estilo. Em termos gerais, o hospital terá de 350 a 500 leitos, lojas de suporte, uma área de educação e saúde, torre de escritórios e hotel, segundo Borges.

Havia uma disputa judicial com outra empresa, a Irradial, também interessada em comprar. O diretor da AFC Holding, no entanto, entende como resolvida a questão por ter passado pela segunda instância do Judiciário.