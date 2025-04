Auxílio Reconstrução: tem que declarar? Paga Imposto de Renda?

Não há orientação clara sobre a cobrança do Imposto de Renda sobre o Auxílio Reconstrução.

Leitores da coluna - e seus contadores - estão confusos sobre a necessidade de declarar e se há cobrança de Imposto de Renda sobre o Auxílio Reconstrução. E com razão, pois não há norma nem orientação clara da Receita Federal sobre o assunto. Deveria ter sido previsto claramente na medida provisória que criou ou na portaria que regulamentou o benefício de R$ 5,1 mil a atingidos pela enchente de 2024 no Rio Grande do Sul.