Ampliação do Minha Casa, Minha Vida "vira o jogo" para construtora que fará oito novos projetos no RS

A ampliação do Minha Casa, Minha Vida "vira o jogo" no setor da construção, avalia Ítalo Pita, diretor Comercial e de Crédito da MRV, maior construtora do país. Como antecipou a coluna ainda em março, a empresa, que tem sede em Minas Gerais, tem oito projetos previstos para o Rio Grande do Sul em 2025, que exigirão investimento de R$ 240 milhões. No geral, 90% das vendas da construtora são do programa de habitação popular.

Este planejamento já contava com as mudanças no Minha Casa, Minha Vida, que foram confirmadas depois pelo governo federal. Destaque para a elevação de R$ 350 mil para R$ 500 mil do teto do preço do imóvel para financiar.

- Isso pega 10% do estoque de imóveis da MRV no Rio Grande do Sul. Será uma taxa de 10% contra uma média de mercado hoje entre 11,5% e 12% e que, pré-fixada, fugirá das oscilações da Selic. Ou seja, o público ganha poder de compra, reduz ou até zera a entrada - diz o diretor da construtora.

Só no Rio Grande do Sul, a MRV já tem 1,2 mil imóveis disponíveis do MCMV em empreendimentos prontos ou em construção. Eles ficam em sete cidades: Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Viamão, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Caxias do Sul.

À coluna, o ministro das Cidades, Jader Filho, disse que os financiamentos nas novas regras serão liberados ainda na primeira quinzena de maio. A principal alteração é a criação de uma Faixa 4 de renda no Minha Casa, Minha Vida. Com ela, a classe média, que ganha de R$ 8,6 mil a R$ 12 mil, terá juro reduzido para financiar imóvel, que teve o preço elevado de R$ 350 mil a R$ 500 mil. Também foram alterados os intervalos da renda familiar da Faixa 1 (de R$ 2 mil a R$ 2,64 mil para R$ 2,16 mil a R$ 2,85 mil) e na Faixa 2 (de R$ 2,64 mil a R$ 4,4 mil para R$ 2,85 mil a R$ 4,7 mil). Na primeira faixa, o juro fica entre 4% e 4,5%, menor do que a inflação. Já nas 2 e 3, a taxa varia de 4,75% a 7,66% ao ano, acrescidos da Taxa Referencial (TR), ainda abaixo da Selic.

Ouça a entrevista na íntegra com Ítalo Pita, da MRV:

